Mudanças na tabela agitam a 1ª Divisão de Canela: Âncora B assume a liderança

A reta final da fase de classificação do campeonato de futsal trouxe reviravoltas emocionantes, com destaque para a partida entre Âncora B e Bola 8, que definiu a liderança. O Âncora B conquistou uma vitória avassaladora por 7 a 3, consolidando sua posição no topo da tabela.

Âncora B brilha e assume a liderança: 7 a 3 sobre Bola 8

No confronto direto pela liderança, o Âncora B não decepcionou sua torcida. Com uma atuação imponente, a equipe venceu o Bola 8 por 7 a 3. Os gols foram distribuídos entre os jogadores Leonardo (4), Guilherme (2) e Renan (1), enquanto João Henrique (2) e Taylor marcaram para o Bola 8. Com a vitória, o Âncora B assumiu a liderança pelo critério de confronto direto, somando agora 18 pontos, mesma pontuação do adversário, que ainda tem um jogo pela frente.

Âncora B Bola 8

Guará vence e confirma vaga na repescagem: 3 a 1 sobre Monterrey

Outro destaque da rodada foi o confronto entre Guará e Monterrey. O Guará venceu com facilidade por 3 a 1, com gols de Alex (2) e Gabriel (1), enquanto Anderson descontou para o Monterrey. Com a vitória, o Guará encerrou sua participação na fase de classificação com 12 pontos, garantindo vaga na fase de repescagem. Por outro lado, o Monterrey encerrou sua participação na 8ª colocação, com 3 pontos, evitando o rebaixamento.

Guará Monterrey

Âncora A e Corinthians empatam: ambos seguem para a repescagem

O Âncora A e o Corinthians protagonizaram um empate eletrizante, encerrando a partida em 3 a 3. Franciel marcou os três gols para o Âncora A, enquanto Emerson fez o hat-trick para o Corinthians. Com o resultado, ambos os times garantiram a classificação para a fase de repescagem. O Âncora A soma 11 pontos, enquanto o Corinthians tem 10, com um jogo ainda a ser disputado.

Âncora A Corinthians

Próxima rodada promete emoções na decisão da fase de classificação

A última rodada da fase de classificação promete emoções e definições importantes para o campeonato. O Bom Jesus enfrentará o Oito e Meia, em um jogo que não alterará a classificação, mas que pode influenciar a tabela. Em seguida, o Bola 8 buscará recuperar a liderança diante do já rebaixado Santa Marta. Fechando a rodada, o Âncora B enfrentará o Corinthians em um confronto decisivo pela liderança. Os fãs de futsal podem esperar por partidas intensas e emocionantes, que definirão os rumos das equipes na próxima fase do campeonato.

Confira a classificação da rodada: