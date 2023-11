Rotary Club de Canela entrega doação para a APAE

O valor de R$ 43.100,00 foi arrecadado no XXV Jantar Baile da Amizade, ocorrido no dia 29 de setembro

Nesta segunda-feira (13), em Reunião Festiva, o tesoureiro da APAE Canela, Sr. Attilio Stopassola, recebeu, das mãos da Presidente do Rotary Club de Canela, Estevan Blankenheim, um cheque que simboliza a parceria entre Rotary e APAE.

A doação é proveniente do XXV Jantar Baile da Amizade ocorrido no dia 29 de setembro. Graças ao esforço dos rotarianos e da comunidade que sempre prestigiou o evento com a compra dos ingressos, ao aporte financeiro dos empresários da nossa cidade e a colaboração de diversas pessoas e entidades locais, o evento arrecadou e destinou para a APAE de Canela o valor de R$ 43.100,00.

O Presidente do Rotary Club de Canela ressaltou a importância das ações rotárias em favor da comunidade e agradeceu o empenho de todos os rotarianos, sendo isso o que proporcionou a grandeza do evento. Disse também que juntos somos mãos que ajudam e criam esperança no mundo!

Na ocasião o Presidente da APAE Luciano Perottoni, agradeceu a doação em nome de toda a equipe e Família Apaeana e ressaltou a importância da doação que será usada para ampliar o número de atendimentos, podendo então diminuir a longa fila de espera!