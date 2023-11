38º Natal Luz: Sinfônica encanta público em concerto no espetáculo “The Light of Christmas”

O sucesso da primeira apresentação do concerto “The Light of Christmas” é uma prova de que o show será uma grande atração na programação da 38ª edição do Natal Luz, que teve início no dia 26 de outubro e segue até o dia 21 de janeiro de 2024, em Gramado, na Serra Gaúcha. Uma hora antes do início da apresentação o público já aguardava ansiosamente para garantir o melhor lugar em meio a plateia e acompanhar as mais belas trilhas sonoras da Orquestra Sinfônica de Gramado e aplaudiu de pé este novo espetáculo.

O mais novo espetáculo do Natal Luz de Gramado envolve muita música, magia e emoção. Além de um repertório diversificado, o novo concerto show, que acontece no palco da Fantástica Fábrica de Natal, no pavilhão 3, do Expogramado, conta com a participação especial de grandes solistas de renome nacional e internacional, coral, bailarinos e banda. Serão ainda apenas mais quatro apresentações, no dia 27 de novembro, 18 e 25 de dezembro, e 1º de janeiro de 2024.

