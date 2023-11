Brigada Militar de Canela prende traficante com 155 gramas de maconha

Na noite de terça-feira (14), por volta das 19h30, a Brigada Militar visualizou o veículo Honda/Civic, cor prata, placas de Canela, parado em frente ao pub na Av. Don Luiz Guanella, Bairro Vila Suíça, em atitude suspeita.

O condutor do veículo, ao perceber a aproximação, arrancou bruscamente e seguiu em direção ao Bairro São José. Durante o trajeto foi possível ver que o suspeito dispensou algo pela janela do carro. A guarnição seguiu em acompanhamento e solicitou que outra guarnição fosse ao local e apreendesse o material.

A abordagem ao veículo só ocorreu no Bairro Santa Marta, na Rua do Campo. O condutor, de 22 anos, com antecedentes por furto, tráficos de drogas e homicídios, foi revistado, mas nada encontrado.

A outra guarnição foi ao local onde o suspeito dispensou o material, sendo encontrado, próximo a uma árvore, um saco plástico com porções de maconha, pesando 155 gramas.

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.