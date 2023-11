Natal Luz reúne mais de 60 jornalistas nacionais e internacionais

A 38ª edição do Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, reuniu no final da tarde de sexta-feira, dia 10, mais de 60 jornalistas nacionais e internacionais. O encontro que ocorreu no Espaço Lounge do espetáculo Nativitaten, no Serra Park, contou com a presença da presidente da Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, do prefeito, Nestor Tissot e do vice-prefeito e secretário de Turismo, Luia Barbacovi.

Segundo Tissot, o encontro teve como objetivo estreitar os laços entre a imprensa e o Natal Luz. “É graças aos profissionais da imprensa que Gramado e o Natal Luz tem notoriedade nacional e internacional. É através dos veículos de comunicação que conseguimos levar um pouco sobre nossa cidade aos quatro cantos do planeta”, destacou. “Esperamos que todos levem o carinho e admiração que nossa comunidade tem com o trabalho de cada um de vocês”, agradeceu.

Já a presidente Rosa Helena abordou os eventos promovidos pela Gramadotur e a importância econômica para Gramado. “São sete eventos realizados todos os anos pela Autarquia. É através deles que Gramado se tornou uma das cidades brasileiras mais visitadas, somente nesse período do Natal Luz são mais de 2,5 milhões de turistas. Isso proporciona que nossa economia seja fomentada, gerando empregos e renda para nossa população”, disse.

Os jornalistas convidados estavam presentes na 35ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado – Festuris, promovida pela empresa Rossi e Zorzanello – Feiras e Empreendimentos, que ocorreu de quinta-feira, dia 09, até o sábado, dia 11, também no Serra Park. Após o coquetel, os profissionais de imprensa foram convidados para assistir ao espetáculo Nativitaten no lago do Serra Park.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.