Canela tem dois parques entre os vencedores do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024

Dois parques de Gramado também ganharam a premiação.

Para chegar ao resultado desta edição do Prêmio Melhores Destinos, mais de 26 mil leitores participaram da pesquisa. Eles opinaram sobre os serviços e empresas de turismo, inclusive os parques de diversão que visitaram nos últimos 12 meses. Portanto, o mérito vai para dez parques mais bem avaliados e não apenas os mais conhecidos.

Em 2° lugar fica o Parque Terra Mágica Florybal, pela segunda vez consecutiva, com a média 7,75. O parque nasceu da fábrica de chocolates Florybal. Por lá, há atrações para todos os gostos: de fadas a dinossauros, passando por animais, magos, castelo medieval, seres mitológicos, área do terror, índios e santos católicos.

Em 5° lugar está o Alpen Park, com a nota 7,64, que ficou conhecido por sua mais antiga atração: o trenó de montanha que foi importando da Alemanha em 2003. Ele era o 10º colocado no prêmio em 2022.

A entrada no parque é livre só paga por atração. Existe limitação de ingressos diários, e é indicado adquirir ingresso antecipado.

Gramado

A cidade vizinha também teve destaque na premiação com dois parques. Em 3º lugar, Snowland, com média 7,72, que ganhou o primeiro lugar na edição de 2022.

No reino de Snowland tem neve de verdade o ano inteiro. Em qualquer estação o clima é de diversão, com atrações incríveis para todas as idades! Viva a emoção de deslizar pelo gelo, descer a montanha de neve em família e até praticar esportes de neve como esqui e snowboard.

Em 6° lugar, Vila da Mônica, com nota 7,61, sua primeira participação no ranking do Melhores Destinos. É um parque com mais de 30 atrações com temática em torno dos queridos personagens criados por Maurício de Souza. Entre as atrações estão as casas da Mônica, do Cebolinha e da Magali, um hospital veterinário e a Praça do Sansão. Os cenários são inspirados em Limoeiro, o bairro onde vive a Turma da Mônica.

Fonte: Melhores Destinos