Com dez apresentações diárias, Reino do Natal diverte e emociona no 38º Natal Luz de Gramado

O Reino do Natal é um verdadeiro parque de Natal repleto de personagens divertidos e carismáticos, música, luz e efeitos. Pelo terceiro ano consecutivo no Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, a atração é realizada junto ao Expogramado e ocorre das 10h às 18h com dez apresentações diárias. O show foi renovado e ainda mais divertido e emocionante para uma nova e grande temporada.

Para o grupo de amigas de Londrina, no Paraná, na cidade desde o último domingo, dia 12, o Reino do Natal fez relembrar o passado. “Foi simplesmente encantador. Cada detalhe foi muito bem elaborado e executado, assim como tudo em Gramado, a cidade está linda demais. Dá vontade assistir ao show várias e várias vezes”, conta a servidora aposentada, Márcia Freitas. “O figurino das personagens é justamente aquilo que usava quando criança”, relembra.

Uma atração repleta de beleza e magia, com cenografia natalina, pockets shows e as mais variadas performances artísticas ao vivo, onde os visitantes circulam por cinco cenários diferentes interagindo com os personagens. Uma imersão na história natalina com transformação completa de cenários e muito encanto. Um espaço vibrante, cheio de soldados, guardiões, brinquedos, florestas, luzes, efeitos e muita música para a família toda se divertir e se emocionar.

O Reino de Natal acontece nos seguintes horários: 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 e 18h. A entrada é liberada a cada 45 minutos, com limite de 65 espectadores por sessão.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site ingressooficialgramado.com.br ou diretamente na bilheteria do Expogramado.

Confira a programação do Natal Luz para os próximos dias:

Quinta-feira – Dia 16 de novembro.

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino do Natal – Expogramado.

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

17h – A Boneca Encantada – Praça das Etnias.

19h – Cinnamon – palco da Rua Coberta.

20h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21h – O Grande Desfile de Natal – Expogramado.

Sexta-feira – Dia 17 de novembro.

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino de Natal – Expogramado.

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17h – O destino radiante do nariz brilhante – Praça das Etnias.

19h – Candy Bellotto – palco da Rua Coberta.

20h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21h – Nativitaten – Serra Park.

Sábado – Dia 18 de novembro.

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino do Natal – Expogramado.

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17h – Flocos e o Mistério de Natal – Praça das Etnias.

19h – Vozes de Gramado – palco da Rua Coberta.

20h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21h – Fantástica Fábrica de Natal – Expogramado.

Domingo – Dia 19 de novembro.

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias.

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino do Natal – Expogramado.

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Praça das Etnias.

Das 11h às 11h30 – Orquestra Jovem de Gramado – palco da Rua Coberta.

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17h – Uma história de Natal – Praça das Etnias.

17h – Coral Anchieta – palco da Rua Coberta.

19h – Evandro Martinn – palco da Rua Coberta.

20h – Show de Acendimento – em frente ao Palácio dos Festivais.

21h – Grande Desfile de Natal – Expogramado.

Ingressos, horários e informações do 38º Natal Luz de Gramado:

www.natalluzdegramado.com.br

www.ingressooficialgramado.com.br

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.