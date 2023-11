Escola Diva Pedroso da Cunha completa 30 anos de dedicação à educação infantil

A Escola Municipal de Educação Infantil Professora Diva Pedroso da Cunha completou três décadas no sábado (11.11), marcadas por uma jornada de pioneirismo, acolhimento, respeito e contribuição na formação de centenas de crianças.

As comemorações foram iniciadas na segunda-feira (13.11), ocasião em que as crianças se reuniram para cantar o ”parabéns a você” e degustarem o bolo preparado para a ocasião. As festividades seguiram ao longo da semana e contaram ainda com trabalhos sobre a escola desenvolvido por cada turma.

A diretora Neli Vitencourt, relata sobre a escola que em 2019 foi inaugurada em sede própria na rua São João,150, bairro Eugênio Ferreira.

“Atualmente atendemos 115 alunos, divididos entre berçários, maternais e pré-escolar. A nossa equipe é composta por professores, atendentes, monitores, auxiliares e uma secretária. Contamos ainda com uma comunidade bem participativa, onde os pais estão engajados em todas as atividades propostas”, falou.

“A proposta pedagógica da instituição é voltada para o meio ambiente, com o projeto ”horta”, o projeto ”DTG”, música, literatura. Trabalhamos muito a questão do afeto e o acolhimento com todas as nossas crianças que são a alma da nossa escola e os professores e a equipe que são o coração. Procuramos atuar em todos os aspectos para que todos estejam se sentindo bem, mesmo com algumas adversidades, mas o importante é que todos estejam bem” finalizou Neli.