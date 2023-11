Mais um final de semana de atrações no Sonho de Natal

O 36º Sonho de Natal de Canela segue até 14 de janeiro e neste final de semana as atrações com o intuito de oportunizar momentos de descontração e alegria para a comunidade canelense e seus visitantes.

De quinta à domingo, o Papai Noel recebe visitantes em sua Casa na Praça João Corrêa. O bom velhinho está lá, das 14h às 21h, com seu traje vermelho e branco, sorrindo, distribuindo guloseimas, escutando pedidos com atenção, recebendo cartinhas e enchendo de esperança cada coração.

Na sexta-feira (17.11) às 20h, a carreata dos parques temáticos leva alegria para quem acompanha a atividade que também conta com presença dos mascotes dos parques e do Papai Noel.

No sábado (18.11), às 11h45 e domingo (19.11), às 16h, a Paradinha de Natal, da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa, é embalada com canções que animam o público. O desfile comandado pelo Centro Social Padre Franco tem crianças e adolescentes sorridentes e contagiados com a magia dessa época tão especial e tão cheia de alegria.

Também no sábado, mas em frente à Catedral de Pedra, às 17h30, “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”. Em caso de chuva essa apresentação é cancelada.

O “Guardador de Rebanhos, aos olhos de Mãe” será apresentado no sábado (18.11) , a partir das 20h30, no Multipalco da Praça João Corrêa. O espetáculo é uma narrativa adaptada do livro de Fernando Pessoa e levará ao palco um elenco que retrata a Maria nos dias de hoje, acompanhado da Orquestra de Sopros da Escola Neusa Mari Pacheco – CIEP e um repertório musical de qualidade. Três cantoras e um cantor embalam a apresentação e proporcionam um momento único de emoção. O show reúne narrativa, música e teatro.

Programação completa em sonhodenatal.com.br

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Programação do Sonho de Natal do final de semana:

Quinta

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

Sexta

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h

Sábado

– “Paradinha de Natal”: da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 11h45– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30m– “O Guardador de Rebanhos, aos Olhos da Mãe: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30

Domingo–

“Paradinha de Natal”: da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 16h

Ação solidária

Para os espetáculos do Multipalco que acontecem aos sábados sempre às 20h30, a organização disponibiliza 300 cadeiras para uma ação solidária: troque um brinquedo novo por um voucher que lhe dará acesso a assistir a atração sentado.

A disponibilidade é limitada a apenas 300 voucher por espetáculo e a troca pode ser realizada diariamente, das 10h às 12h e das 13h às 16h na Casa do Papai Noel, que funciona junto à Central de Atendimento ao Turista, localizada na Praça João Corrêa.