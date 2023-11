Snowland apresenta Natal na Neve

Programação de Natal inclui novos espetáculos e a participação especial do Papai Noel

Maior parque com #nevedeverdade do Brasil, Snowland inicia sua temporada natalina. Com o tema “Natal na Neve”, a nova programação cultural contará com espetáculos, musical, peça teatral, show de patinação e muita magia.

Diariamente, às 9h50, no deck de entrada, os visitantes serão recebidos por moradores de Belleneve que farão um convite muito especial: permitir-se viver momentos emocionantes, repletos de alegria e aventura ao longo da jornada.

A programação natalina inicia às 11h, com a peça “Natal em Snowland: Memórias de uma Aventura”, no Teatro de Belleneve. A produção se passa no Reino Snowland e conta as aventuras de Floquinho, que se sente desanimado porque os pedidos que faz ao Papai Noel nunca se realizam. As personagens Cristal e Rainha Ava entram em cena para compartilhar a fascinante história do encantado local com o público, recriando lembranças através de números de dança, brincadeiras e canções envolventes. Tudo isso com um toque de humor. A atração reprisa às 16h.

O musical “Nanook e Artkos em uma missão natalina” acontece às 12h30, na Área Kids. No show cantado, todos os moradores do Reino Snowland se encontram para celebrar a Festa de Natal e decorar a árvore. A princesa Astrid confia aos seus leais amigos, os adoráveis ursos polares da Guarda Real, a missão de descobrir os enfeites perfeitos. Enquanto eles partem em busca desses tesouros brilhantes, a princesa e um mensageiro saem para convidar os súditos a se juntarem na grande celebração.

Às 14h, a pista de patinação se transforma no cenário perfeito para o espetáculo no gelo “O Natal de Astrid: Uma viagem encantada”. A história se passa em uma noite de Natal, quando a princesa sente saudade dos pais e fica triste por não estar com eles. Então, sua avó a presenteia com algo muito valioso: uma caixa de música com bailarina. Quando o objeto é ligado, desencadeia a aparição de um mensageiro de Natal. Juntos, todos embarcam em uma jornada mágica por terras de doces, elfos e um castelo deslumbrante, onde a princesa realiza o desejo de ver sua família em um reencontro emocionante, no qual o verdadeiro significado da data fica em evidência.

Um dos locais mais desejados do Snowland, a Montanha de Neve é palco para o show “Papai Noel e Os Guardiões em ação”, às 15h30. A produção mostra os moradores do Reino Snowland comemorando em uma festa natalina. Os personagens cantam e dançam na neve quando, de repente, recebem uma surpresa muito especial: a chegada do Papai Noel!

Diretor e Sócio do parque, Christian Dunnwald destaca que o Natal é uma data normalmente esperada pelas pessoas. Mas, dentro do parque, ganha um sentindo diferente pela decoração temática, personagens e atrativos. “O Reino Snowland já é encantador por ter neve de verdade todos os dias do ano. A programação natalina aguça ainda mais o imaginário das pessoas, tornando tudo ainda mais divertido para os visitantes, que podem assistir aos espetáculos e também encontrar por aqui o grande protagonista dessa data: Papai Noel”, afirma.

Recentemente, o Snowland completou 10 anos. Desde a sua abertura em 2013, já recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes. “A proposta do parque é encantar, envolvendo seus visitantes numa atmosfera de magia! E consegue em cada detalhe dos seus mais de 16 mil m², sendo 8 mil m² totalmente dedicados a neve”, diz, e finaliza: “Entrar no Snowland é ingressar em um mundo de fantasia, emoção e encanto. Tem que viver para entender”.

A programação especial de “Natal na Neve” vai até o dia 10 de janeiro de 2024.

Sobre o Snowland

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado, RS, o Snowland foi o primeiro parque de neve indoor do país. Com uma área de 18 mil m², sendo 6 mil m² dedicados a neve, o parque promove experiências únicas e inesquecíveis, convidando cada visitante a sentir o encanto de flocos de neve de verdade caindo, se emocionar com shows artísticos na pista de patinação no gelo e se divertir na única montanha nevada do Brasil, que também é utilizada para a prática de esportes, como snowboard e esqui. Mais informações no site: www.snowland.com.br.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 17h.

Em baixa temporada: Consultar site. Site: www.snowland.com.br

Central de Vendas: 0800 8003737, valores especiais para crianças e idosos.

Informações: (54) 3050.1700

Endereço: RS-235, Rua Linha Carazal, 9009 – Gramado/RS

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina,

ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.