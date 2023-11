Coluna 360 Graus — Constantino, o Brabo

Poderia ser o Bárbaro, em vários sentidos, mas na última semana é Constantino, o Brabo, mesmo, no sentido de brabeza, fulo da vida.

Cá entre nós, se minha equipe estivesse fazendo tanta coisa errada, como a dele vem fazendo ultimamente, eu também seria Chiquito, o Possuído.

Mas, e sempre há um mas em tudo, o prefeito tem a sua parcela de culpa em tudo isso. Ele é o chefe, ele tem a caneta, ele contrata e ele demite.

Tínhamos agendado, aqui no Estúdio Folha, uma entrevista ao vivo com o prefeito. Foi suspensa e tentaremos reagendar para a semana que vem. Ok! Me chateia apenas que ele manteve suas agendas com a Rádio Clube e com outro veículo, com sede em Gramado, este último ele sempre dá preferência, fala primeiro.

Deus sabe, assim como o departamento de comunicação da Prefeitura, o alcance da Folha, aqui em Canela, mas é uma decisão do Prefeito e a gente respeita. Reagendaremos quando der. Mesmo assim, assisti, por dever profissional, suas entrevistas nos outros veículos.

O que eu noto é que o prefeito já vai falar brabão. Cada resposta é um ataque, sobra para todo mundo, até para a imprensa, que segundo ele não elogia. Eu mesmo não me incluo neste balaio, faz umas três semanas eu elogiei a educação infantil e os desfiles das bandas.

Por outro lado, como diria Marcão Viezzer, quando necessário eu critico. E esta balança de crítica x elogio depende mais da Administração do que do colunista.

Na semana passada, o departamento de comunicação da Prefeitura me pediu quais assuntos eu gostaria de abordar. Respondi: Sonho de Natal, Centro de Feiras, Esporte (ginásio) e sucessão. Bingo, a pauta usada pelo prefeito nas outras entrevistas foi essa.

Não que eu seja um gênio. Está na cara que estes seriam os assuntos. O Cabelinho, lá na página 2 fala sobre isso.

Mas tem coisa que não dá para passar pano. O Sonho é uma. Fiz uma entrevista com o Gilmar Ferreira, secretário de Turismo, lá em outubro. Ele me passou atrativos e passou datas. A Chegada, estava prevista para 27 de outubro.

Depois, me disseram que o secretário falou para alguns empresários que não era bem aquilo que ele tinha me dito. Bom, eu tenho as conversas no WhatsApp aqui. Não tenho dificuldade cognitiva para entender datas.

Ou seja, se acontecer a Chegada em dezembro, se acontecer, vai estar mais de mês atrasada. Mas, bueno, acredito que não sou só eu que não possuo dificuldade cognitiva e sei o que ouço e leio.

Enfim, Constantino segue brabão e segue com suas convicções que, segundo ele foram colhidas junto à comunidade, que embasaram seu plano de governo e agora pautam suas ações. Esse é o resumo, é por isso que estou neste caminho e não vou desviar, é a justificativa do prefeito.