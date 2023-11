INVESTIR EM CONHECIMENTO GARANTE BONS FRUTOS • Juliana Alano 

Caro leitor, Benjamin Franklin eternizou a frase, “Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros”, concordo plenamente com ele! Dados mostram que em 2018 o brasileiro invista mais em conhecimento, comprando livros, revistas (não apenas as de fofoca), cursos, dentro outros. De forma comprovada, mais rentável que a ostentação de carros, roupas e joias é a ostentação de conhecimento.

Investir em conhecimento é, também, apostar no desenvolvimento de novas habilidades e competências e quando se trata de educação e gestão financeira não é diferente. As pessoas por falta de conhecimento abdicam de sonhos por besteiras, tem gente que acha que não dá para comprar uma casa de R$400.000,00 e pagar uma prestação de R$2.000,00. Mas compra um celular de última geração todo ano, eletrodomésticos com recorrência e por ai vai.

Quanto seria o valor ideal a ser investido? Não existe uma resposta pronta, vai depender do quanto você quer evoluir. Querem ver um bom exemplo, tem gente que acha caro pagar R$2.500,00 para fazer uma mentoria financeira que vai mudar a sua mentalidade e consequentemente a realidade, onde é possível ter uma vida com mais abundância e prosperidade. Mas gastar R$1.000,00 em bebedeira e churrascada, ou ainda nos juros do cheque especial não é caro.

Sou uma apaixonada por estudar, sempre invisto em conhecimento, não só para ser uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Invisto em mim porque eu sou a única responsável em tirar os meus sonhos do papel. E você quantas coisas realizou esse mês? E nos últimos meses ou anos?

O conhecimento te liberta, você se torna competente para filtrar informações e tomar suas próprias decisões, sem depender de ninguém. Quando você erra, a culpa é sua, quando você acerta, o mérito é inteiramente seu. Não existe liberdade maior do que escolher por você, não pelas circunstâncias.

As finanças precisam fazer parte das suas prioridades, das escolhas, da motivação e do conhecimento, porque caso contrário, vai continuar reclamando e chorando por tudo que passou na sua frente e você se quer percebeu. Pense nisso!