Poço artesiano será construído no Morro Calçado

O valor foi viabilizado pelo programa Transfere.Gov

A pedido do Secretário de Obras, Marcelo Savi, o Deputado Federal Alceu Moreira (MDB), viabilizou o valor de R$238.856,00 para a construção da rede de abastecimento de água na localidade do Morro Calçado, através do programa Transfere.Gov.

Segundo Savi, a construção do poço artesiano beneficiará aproximadamente cem famílias. O secretário ainda agradece ao Deputado Estadual, Luciano Silveira (MDB) e ao Assessor Parlamentar, Valdenir Martins, que se empenharam para que o projeto saísse do papel.

Com a construção da rede na localidade do Morro Calçado, completa-se a distribuição de água nas localidades de Bugres e Rancho Grande.