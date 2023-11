RAR anuncia início da operação da franquia de Gramado

A nova unidade da Spaccio RAR, em Gramado, na Serra Gaúcha, começará sua operação de empório e distribuição no dia 20 de novembro e em breve fará a inauguração de sua trattoria

A abertura da operação da Spaccio RAR Gramado já tem data marcada. Em 20 de novembro, a mais recente unidade da marca fundada por Raul Anselmo Randon abrirá suas portas para iniciar o empório gastronômico e o serviço de distribuição de produtos para hotéis, restaurantes, empórios e pequenos varejistas locais. A unidade, que possui 65m², está estrategicamente localizada na Av. Borges de Medeiros, número 4901, loja 01, bairro Floresta e funcionará de segunda a sexta, das 9h às 19h, e nos sábados das 10h às 17h.

Carolina Porsch, proprietária da Spaccio RAR Gramado, revela que no segmento de distribuição, a unidade atenderá sete cidades da região: Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Igrejinha, Taquara, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Este marco representa o ponto de partida para um empreendimento que, em breve, contemplará no coração de Gramado, uma Trattoria que promete trazer o melhor da gastronomia italiana combinando com a qualidade dos produtos RAR. “Neste momento inicial os produtos da RAR, que são reconhecidos por sua excelência, estarão disponíveis para todos em nosso empório. A gastronomia de Gramado terá um grande acréscimo, uma vez que em breve apresentaremos não apenas os produtos, mas também a qualidade e a tradição da RAR em pratos exclusivos”, contou.

Carolina Porsch complementa que está previsto para janeiro do próximo ano, em um novo espaço, a inauguração de uma trattoria da Spaccio RAR Gramado, em um local estratégico no centro da cidade. “O restaurante proporcionará uma experiência gastronômica inovadora tanto para os moradores locais quanto para os turistas, enriquecendo ainda mais o setor na cidade com este grande lançamento. O destaque estará nos pratos italianos elaborados exclusivamente com os produtos da RAR, que também estarão disponíveis no nosso empório”, finalizou.

O presidente da RAR, Sergio Martins Barbosa, revela que a sétima unidade da marca Spaccio RAR foi pensada estrategicamente para a região. “Os restaurantes e lojas poderão contar com produtos de qualidade e isso será possível agora com a nova unidade de Gramado. A franquia Spaccio RAR contribuirá para aprimorar ainda mais a oferta gastronômica da cidade, proporcionando aos visitantes uma experiência única”, finalizou o presidente. Atualmente, a empresa conta com unidades em São José dos Campos, Curitiba, Florianópolis, Passo Fundo, Vacaria e Porto Alegre.

A Spaccio RAR Gramado é um empório gastronômico que oferece um mix variado de aproximadamente 450 produtos da RAR e de seus parceiros. Isso inclui o renomado queijo Gran Formaggio, vinhos RAR, a linha especial RAR MASI, charcutaria, queijos, massas, molhos e azeites.

RAR

A RAR foi idealizada por Raul Anselmo Randon na década de 1970, com origem na fruticultura, especialmente o cultivo e a exportação de maçã. Atualmente é uma das maiores produtoras e comercializadoras da fruta no Brasil. Já em 1990 a empresa montou a primeira fábrica de queijo Tipo Grana fora da Itália, com a marca Gran Formaggio. O portfólio possui uma linha de importados composta por queijos e acetos italianos, charcutaria italiana e espanhola, além de azeites de oliva chilenos. A parte de derivados é constituída por creme de leite pasteurizado, manteiga e queijo parmesão.

A empresa, com sede em Vacaria (RS), ainda conta com linha de 31 vinhos e espumantes, sendo 18 rótulos de produção Nacional e 13 rótulos importados da Itália e da Argentina, fruto da parceria com a vinícola MASI. A RAR também produz azeite de oliva extravirgem de alta qualidade e vinagre orgânico de maçã. Esses e outros produtos com a qualidade RAR podem ser encontrados na loja virtual www.spacciorar.com.br