Simone Chalela e Vancarlo Anacleto receberão honraria do Programa de Reconhecimento de Magistrados

Dois magistrados da comarca de Canela serão homenageados com o prêmio do Programa de Reconhecimento de Magistrados (PROREC): a Juíza Simone Chalela e o Juiz Vancarlo André Anacleto. Além deles, Vitor Garcia Feltrin, servidor da 1ª Vara Judicial de Canela, também receberá a honraria.

A premiação tem como objetivo valorizar os servidores que fazem a diferença no Judiciário Gaúcho, com foco nas áreas administrativas que impactam diretamente no melhor desempenho da prestação jurisdicional. A escolha dos magistrados foi realizada por uma comissão avaliadora composta pela Presidência e pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ).

A cerimônia de reconhecimento acontecerá nesta sexta-feira (17), às 14h, no Auditório Espaço Multi – Comunicação e Eventos, localizado no 13º andar do Tribunal de Justiça.