23ª Cavalgada das Prendas vai passar pelo interior de Canela

A 23ª Cavalgada das Prendas da Cidade de Canela será realizada no próximo dia 26 (domingo) e deverá reunir cerca de 130 participantes. O objetivo do evento é promover a integração entre as mulheres gaúchas fortalecendo o tradicionalismo através da natureza e do cavalo. Ao contrário dos anos anteriores, o percurso não será urbano, mas em meio às belezas naturais da cidade. As prendas irão percorrer 25 quilômetros pelo interior do município passando por matas, arroios, estradas e belas paisagens, características da área rural de Canela.

Além de enaltecer a cultura gaúcha e compartilhar amizades, a cavalgada também será marcada pela solidariedade. A pedido da comissão organizadora, cada cavalariana deverá levar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que posteriormente serão doados para famílias carentes. “A cavalgada de prendas, assim como, todos os eventos que acontecem em nossa cidade é de suma importância. Os costumes, a tradição, a essência feminina e a paixão pelos cavalos também fazem parte das mulheres. Momentos como esses, de descontração e parcerias precisam ser valorizados para não se perderem no tempo, valorizando as mulheres gaúchas”, ressalta Emanuelle Tomasi uma das organizadoras do evento.

“Se depender do nosso trabalho e força de vontade, esses sentimentos perdurarão por muito tempo e a cada ano, serão maiores e melhores”, completa Patrícia Lima que também está à frente da cavalgada. O evento ocorrerá mesmo em caso de chuva e terá início às 8 horas com saída do Parque de Rodeios do Saiqui e previsão de retorno ao local às 14 horas, onde será servido almoço e também realizado sorteio de brindes.

As prendas a cavalo terão almoço gratuito. Para os demais participantes e público em geral serão cobrados R$ 20,00 por pessoa. As inscrições para a cavalgada são gratuitas e podem ser efetuadas através de redes sociais Instagram e Facebook (@cavalgadadasprendas) ou no dia do evento. A recomendação é de que as prendas interessadas em participar da cavalgada façam inscrições previamente, para melhor organização da logística do evento.

Serão proibidos atos políticos ou que agridam o meio ambiente. Será exigido exame de anemia, vacina da Influenza Equina e GTA para participação na cavalgada.

PROGRAMAÇÃO

7h – Café da manhã no CTG Querência no Parque de Rodeios do Saiqui

7h30- Primeira chamada para saída da cavalgada

8h- Saída da Cavalgada

14h- Previsão de retorno ao Parque de Rodeios do Saiqui