A chuva intensa do fim de semana provocou erosão no entorno da pista de passagem de veículos na Barragem do Salto, abrindo buracos fundos que podem ficar encobertos em situação de chuva.

Como a barragem esta vertendo, neste momento, a passagem continua fechada. A orientação é que os motoristas trafeguem com cuidado redobrado quando for reaberta.

A barragem não sofreu danos e segue segura e em estado normal de operação.