  CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023 – EXTRATO DOS EDITAIS Nº 44/2023 E 45/2023

O representante legal do Município de Canela/RS faz saber que o Edital nº 44/2023, de 14/11/2023, com a convocação para a realização do Curso específico com provas de aproveitamento para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias (início em 24/11/2023) e Agente de Trânsito (início em 25/11/2023), e o Edital nº 45/2023, de 17/11/2023, com o resultado dos recursos contra as provas prática e de aptidão física, a lista definitiva de convocados e demais disposições sobre o Curso, bem como a convocação para a prova de títulos (período para upload dos títulos: 27 a 29/11/2023), encontram-se disponíveis para consulta no Painel de Publicações Oficiais do Município de Canela/RS e sites www.canela.rs.gov.brewww.objetivas.com.br. Constantino Orsolin, Prefeito Municipal. Execução: Objetiva Concursos.