ESTRAGOS DO TEMPORAL: Atualização sobre as estradas do interior de Canela

Trechos nas localidades Passo do Louro e Manjolo seguem totalmente bloqueados para o tráfego de veículos

Após o temporal e as fortes chuvas que atingiram Canela e a região, equipes das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Assistência Social, em conjunto com a Defesa Civil do município, seguem atuando no atendimento de ocorrências na cidade e no interior.

Os principais problemas estão nas estradas do interior, onde foram registradas diversas quedas de barreiras. Grande parte dos acessos às localidades já estão liberados para o fluxo de veículos, mas os motoristas devem manter atenção redobrada devido à instabilidade do solo.

Os pontos que seguem com bloqueio total estão nas localidades Passo do Louro (próximo ao empreendimento Água Mineral Hortênsias) e Manjolo (próximo a Usina). Conforme o secretário Adjunto de Obras, Adair Bohn, máquinas e servidores seguem trabalhando nestes locais para liberar os trechos o mais rápido possível. “Estamos com toda nossa equipe e maquinário atuando nestas frentes”, revela Adair.