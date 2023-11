Excesso de chuva causa falta de água na região

A previsão de retorno da água para os locais mais altos de Canela e Gramado é para o final do dia

Devido as fortes chuvas que atingiram a região durante o final de semana, o abastecimento de água foi diretamente afetado, pois o ponto de captação de água, juntamente ao Poço da Faca, sofreu diversas avarias e precisou ser reparado durante o sábado (18).

Alguns pontos mais altos de Canela e Gramado ainda não foram reabastecidos, pois a Corsan precisa repor os reservatórios com água limpa, que foram esgotados com as enxurradas. A previsão de retorno é até o final desta segunda-feira (20).