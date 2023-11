Igrejinha terá atendimentos gratuitos para identificação de casos suspeitos para conscientização sobre o câncer de pele

Campanha do Dezembro Laranja é desenvolvida no estado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção do Rio Grande do Sul (SBD-RS)

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção do Rio Grande do Sul (SBD-RS) está promovendo mais uma edição da Campanha do Dezembro Laranja, que visa conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pele. A ação ocorrerá no dia 2 de dezembro das 9h as 15h.

No município de Igrejinha, a mobilização será na ESF XV de Novembro – Prefeitura Municipal de Igrejinha (Rua Ernesto Renck, 369, bairro 15 De Novembro). Serão oferecidos atendimentos gratuitos para a identificação de casos suspeitos da doença.

“A campanha tem como propósito sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele, um problema de saúde pública no Brasil”, explica a coordenadora do Dezembro Laranja, Dra Sabrina Sanvido.

O país registra cerca de 185 mil novos casos dessa doença a cada ano, sendo responsável por 33% dos diagnósticos de câncer no país, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Diversos médicos dermatologistas voluntários estarão disponíveis para realizar avaliações dermatológicas gratuitas durante o evento, buscando identificar possíveis casos de câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ressalta a importância da proteção solar e do acompanhamento especializado para prevenir e diagnosticar precocemente a doença, que inclui os tipos mais comuns, como carcinomas basocelulares e espinocelulares, além do melanoma, o qual é o tipo mais agressivo.

Em casos de suspeita de câncer de pele ou para mais informações, a população pode buscar orientações e profissionais habilitados no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção do Rio Grande do Sul (SBD-RS) através do link www.sbdrs.org.br.

Postos de Atendimento da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele abaixo:

Ambulatório de Especialidades IAPI – Porto Alegre

Coordenadora: Dra. Sabrina Sanvido

Hospital Mãe de Deus, Centro Integrado de Oncologia

Coordenadora: Dra. Sabrina De Stefani

Orientação aos frequentadores da orla do Guaíba

Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul

Coordenadora: Dra. Taciana Capelletti

ESF XV de Novembro – Prefeitura Municipal de Igrejinha

Coordenadora: Dra. Kelen Silene S. Lopes

Ambulatório de Dermatologia do Hospital Bom Pastor de Ijuí

Coordenadora: Dra. Cristiane Lüdtke Heuser

Ambulatório de UFFS/ HSVP – Passo Fundo

Coordenadora: Dra. Juliana Stramari

Centro de Especialidades da Universidade Federal de Pelotas

Coordenadora: Dra. Ana Eliza Bomfim Duarte

Policlínica Municipal de Uruguaiana

Coordenadora: Dra Lílian Moraes Ferreira Lottermann