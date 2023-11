Mátria festeja aniversário com Luau no sábado

Festa de dois anos do parque será no Jardim Vale dos Ipês, com programação de música e gastronomia a partir das 17h. Os ingressos são limitados e custam R$65

O Mátria Parque de Flores se prepara para celebrar o segundo aniversário, no sábado (25), a partir das 17h, com motivos de sobra para comemorar. Ao completar 730 dias aberto ao público, sem nunca fechar as portas do maior parque de flores das Américas, o Mátria teve o seu paisagismo reconhecido pela XII Bienal de Barcelona e recebeu milhares de visitantes de diferentes estados brasileiros e países. A festa será em um Luau de Aniversário, programação já consagrada pelo público que ocorrerá no Vale dos Ipês, um de seus jardins mais badalados.

O evento de aniversário começa às 17h, com ingressos especiais, DJ, banda, Bar e comidas variadas para a ocasião. O Luau está em sua quarta edição e recebe o público no sábado com um brinde para marcar o segundo ano e projetar 2024 com novidades. Também estão previstas surpresas artísticas durante o evento.

“O parque está se consolidando como um espaço de contemplação e também de boa gastronomia, uma combinação não comum em parques no mundo. Do hambúrguer ao prato mais refinado, servimos os visitantes à beira do Lago em nosso RestoBar já reconhecido por seus cardápios sazonais e autorais”, diz a diretora Ithyara Piazza.

A inauguração do heliponto e de um novo deck com vista para o lago marcaram o ano, além de uma nova loja do prédio de entrada, o Boulevard. O acervo de 300 espécies ganhou novas variedades, sendo a begônia Top Head um dos destaques. O jardim degradê, com suas sete cores, também ganhou a flor Impatiens, com mais variedade de cores.

“Além de mais cores, estas novidades se adaptam mais aos períodos de chuvas. Assim, o parque está sempre impecável para receber os visitantes”, avisa o engenheiro agrônomo Maicon Possamai, que plantou desde a primeira muda no Mátria.

Serviço

O que: Luau Especial Aniversário

Quando: 25 de novembro, a partir das 17h

Onde: ERS-235, Km 68, São Francisco de Paula – RS

Ingressos limitados: R$ 45 (segundo lote) no site www.matriaparque.com.br até dia 20 de novembro

O que comer e beber: Batata Rústica, Picanha na barca, Hambúrguer Mátria, Pipoca de queijo Coalho, Entrevero do Chef. Doces: Croodow e Brownie no Pote.

Quanto: Todas as porções custam R$29,00.

Atrações

DJ Kaillou e sax Roger Coicev

Mostrar grandes sucessos

Surpresas artísticas

Confira as redes sociais facebook e Instagram @matriaparquedeflores