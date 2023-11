Patram auxilia moradores atingidos pelas cheias do Rio dos Sinos em Taquara, Igrejinha e Parobé

Durante o sábado (18), uma guarnição de Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, apoiou a fração de Policiamento Ambiental de Taquara, com o emprego de três embarcações, disponibilizadas à coordenação de Defesa Civil de Taquara, Igrejinha e Parobé.

As guarnições realizaram salvamentos e resgates de pessoas e animais em situação de perigo pelo súbito aumento do nível dos rios. Tendo em vista as calamidades que assolaram a região com a cheia dos Rios Dos Sinos e Paranhana, que saíram de seu trajeto natural avançando sobre as residências mais próximas, as pessoas tiveram pouco tempo para deixarem seus lares. Desta forma permanecendo nestes locais muitos de seus pertences.

Foi motivo ainda, ação de presença e patrulhamentos ostensivos, com a finalidade de manutenção da ordem, para coibir saques a residências atingidas.