São Francisco de Paula promove 23ª Feira do Livro com Anime Buzz

Entre os dias 24 e 25 de novembro, acontece a 23ª Feira do Livro de São Francisco de Paula. O evento cultural, com atividades gratuitas, é promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sesc Taquara e acontece no largo do Lago São Bernardo, um dos principais pontos turísticos da cidade. Luiz Pompeu Castello Costa, será o patrono da edição 2023.A programação, que pode ser conferida completa abaixo, inclui bate-papos com escritores, espetáculos musicais e teatrais, oficina de K-Pop, arena de jogos e desfile cosplay. O Anime Buzz, tradicional evento para fãs de games, séries, animes, mangás e outros, acontecerá junto com a Feira.

Programação:

24/11 (sexta-feira)

09h: Abertura oficial10h e 14h: Bate-papo com escritora Gabriela Schaurich para alunos da educação infantil e anos iniciais10h: Bate-papo sobre RPG para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental10h45: Apresentação do espetáculo teatral “As histórias do vovô Cascudo”11h e 15h: Conversa com o patrono Albino Pazini13h30, 14h45 e 16h: Oficina de dança K-Pop14h: Bate-papo sobre Cosplay para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental

25/11 (sábado)

10h: Apresentação do Coro Municipal de São Francisco de Paula11h e 15h: Conversa com o patrono Luiz Pompeu Castello Costa11h: Interação com personagens Cosplay14h: RPG interativo de League of Legends15h: Show da banda Kira Justice16h: Apresentação de dança K-Pop18h: Desfile Cosplay

Atividades paralelas

Arena de videogames red maker

23ª Feira do Livro de São Francisco de Paula

Data: 24 e 25/11

Local: Largo do Lago São Bernardo