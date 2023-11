Secretaria de Educação divulga matrículas e rematrículas na rede municipal

Novembro é o mês em que os pais devem ficar atentos ao período de matrícula e rematrícula na rede municipal de ensino para o próximo ano letivo.

Em Canela, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer divulga que para o ensino fundamental o período é de hoje (20.11) a 1º de dezembro, sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.

Haverá também plantão nos dias 22 e 29 de novembro, das 16h30 às 19h para as inscrições na escola.

Para a educação infantil (somente rematrícula) a data é de 20 de novembro a 1º de dezembro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Haverá também plantão nos dias 22 e 29 de novembro, das 17h às 19h.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Os pais dos alunos das escolas municipais de educação infantil devem fazer a rematrícula, confirmando que a criança vai continuar na rede na própria escola, apresentando comprovante de endereço e atestado de vacinação.

Já as inscrições na lista de espera para alunos novos serão realizadas até 31 de novembro no site canela.rs.gov.br na aba (lista de espera educação infantil) ou na Secretaria de Educação, rua Borges de Medeiros, 926, segunda, terça, quinta e sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Documentos necessários: comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança e documento de identificação do responsável pela inscrição.

ENSINO FUNDAMENTAL

Os pais ou responsáveis também devem procurar as escolas em que os estudantes frequentam para realizar a rematrícula.

As inscrições para alunos novos no ensino fundamental é realizada nos educandários mediante apresentação do comprovante de endereço e contrato dos pais ou responsáveis.

Para os estudantes que ingressarão no 1º ano ainda será necessário apresentar a carteira de vacina.

Mais informações: 54 3282.5150.