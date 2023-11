Acquamotion conquista meio milhão de visitantes

Melhor parque aquático do Brasil comemora sucesso de público

Momento histórico! No domingo, dia 19 de novembro, o Acquamotion, conquistou meio milhão de visitantes. O expressivo número chega pouco mais de dois anos da inauguração daquele que é o primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul.

Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, a cidade de Gramado, Acquamotion vem encantando os visitantes pela união de características únicas. “Somos muito mais do que um atrativo turístico de entretenimento! Aqui é um local onde a família e os amigos podem construir memórias felizes no momento de lazer”, afirma o diretor de Operações do parque, Peterson Perin.

Instalado em meio a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias, num amplo terreno de 49 mil m², sua sede possui três andares e uma fantástica estrutura coberta.

As sete piscinas do Acquamotion são naturalmente aquecidas a 36° com águas termais oriundas do Aquífero Guarani, que estão a 700 metros de profundidade. Para extraí-las é utilizada a mesma tecnologia empregada para perfurar poços de petróleo, pertencente a maior empresa do setor no mundo. Além de muita diversão, oferecem benefícios aos banhistas, como: alívio de dores reumáticas, controle da pressão arterial, rejuvenescimento e hidratação da pele, relaxamento muscular e mental, bem como ação anti-inflamatória, cicatrizante e calmante.

Desenvolvido para encantar, o parque possui espaços e atrações para todas as idades: para as crianças com as famílias, para os que gostam de uma emoção a mais nos toboáguas, os que querem curtir a natureza e também o público mais maduro, que busca as águas termais pela saúde e relax. “É uma alegria para Acquamotion alcançar 500 mil visitantes. Isso reforça nosso posicionamento e mostra que, através de muita dedicação e trabalho, é possível fazer do nosso sonho a realidade de tanta gente”, finaliza o executivo.

Recentemente, Acquamotion conquistou o título de “Melhor Parque Aquático do Brasil”, no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. Premiação de turismo com o maior número de participantes do Brasil, ela tem o objetivo de agraciar empresas e serviços que se destacam em seus segmentos, a partir da opinião pública.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 18h.

Em baixa temporada: Consultar site. Site: www.acquamotion.com.br

Central de Vendas: (54) 3050-1700, valores especiais para crianças e idosos.

Endereço: Rua Linha Carazal, 501 – Estrada Municipal Linha Ávila – Gramado/RS Informações: (54) 3050-1700

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.