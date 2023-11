BLOG DA TV MENORAH

As maiores tentações em nossos dias estão relacionadas à busca pela fama e pelo prazer, ao desejo de ser rico e de ter poder. É claro que existem outras, mas essas derrubam os homens com maior precisão. Se o inimigo de nossas almas deseja lançar um de seus dardos inflamados em um ponto que produza impacto, fará uma escolha dentre esses alvos.

Se a escolha recair sobre os bens materiais, então ele trará o desejo de possuir e de juntar riquezas. Porém, ficar rico não sacia e não satisfaz o homem. Trata-se, portanto, de uma obsessão de raízes profundas, no sentido de impressionar os outros. O bastante nunca é bastante. A cobiça é algo devastador para o homem. O deus chamado “fortuna” mata e destrói lentamente sem a vítima perceber. Para uma pessoa que queira se livrar do deus fortuna e da cobiça, é necessária a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Não é que a prosperidade material seja contra a vontade de Deus, mas o que mata e destrói os homens é o fato de o dinheiro ser colocado em primeiro lugar em seus corações e fazerem dele um deus.

Outro anseio ilusório do homem é com relação à fama. O anseio de ser popular e conhecido por todos, de ser amado e exaltado pelas pessoas inclui à busca do melhor lugar, mesmo que essa competição seja realizada de maneira corrupta e desonesta, não importa, pois o objetivo é ter louvor e adoração do mundo. A fama é semelhante a fumaça, inofensiva se não for inalada. Certa vez, o Senhor Jesus disse: “Pois todo o que se exalta será humilhado; e o que se humilha será exaltado” (Lucas 14:11).

A outra tentação que destrói as pessoas é relacionada à sede do poder. Aqueles que estão sendo enganados por satanás nessa área, buscam controlar tudo e todos, procuram governar os outros, querem fazer as coisas à sua maneira conforme sua vontade, manipulam e manobram as pessoas, a fim de ficarem no controle e no domínio. Embora alguns consigam realizar isso como mestres da fraude, escondendo a verdade por trás de máscaras sorridentes e de palavras piedosas, eles exigem que todos se submetam a eles e às suas ideias. Eles ficam enlouquecidos quando alguém age independente deles e isso os destrói e mata os lentamente.

Não podemos esquecer, só há vitória no Deus Todo-Poderoso que criou o Céu, a Terra e você. Que possamos nos voltar a Ele.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Combater a justiça própria, manipulação e controle”

Senhor Jesus, eu dou autorização ao Espírito da Vida para comandar os anjos de guerra do Senhor e combater os espíritos da justiça própria, da manipulação e do controle. Senhor Jesus, eu libero a ação do Espírito para que, neste momento, seja cortado todo domínio do maligno na minha mente e nas minhas emoções. Eu libero a Tua unção para remover todas as ideias, projetos e sentimentos que satanás guardou no meu coração. Eu autorizo agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que os anjos do Senhor estejam varrendo, com a vassoura de fogo de Deus, estes demônios para o fundo dos abismos. Senhor, prenda-os, não permita mais que eles se manifestem na minha mente para se expressarem e fazerem maldade através da minha vida. Neste momento eu quero consagrar a minha mente e o meu coração a Jesus Cristo e ao Espírito da Vida. Senhor Jesus, Tu tens liberdade de operar com poder e autoridade para varrer do meu coração tudo o que é das trevas, porque eu fui criado para ser vaso de Deus e eu quero hoje disponibilizar este vaso, o qual sou eu, para o uso exclusivo de Deus. Eu, agora, ordeno que o espírito manipulador de Jezabel seja destronado e desligado completamente da minha alma. Agradeço-te, Senhor, e que o fluir e a unção interior do Espírito tomem o comando das mãos do espírito de Jezabel. Que o Espírito da Vida tenha domínio e reinado sobre a minha alma a partir de hoje porque o sangue de Cristo já me libertou das trevas. Jesus Cristo, o meu Senhor, o Qual eu seguirei até o fim, Este é a minha liberdade. Amém.