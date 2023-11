Corujas e gambás recebem cuidados na Secretaria de Meio Ambiente

Filhotes de coruja foram encaminhados ao Zoológico de Gramado, enquanto que os gambás foram reintroduzidos na natureza

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, realizou nos últimos dias duas ações de auxílio a reconstrução da fauna. Na sexta-feira passada (17) os servidores Alekos Elefthérios Dinas de Siqueira e Diana Dellagnese entregaram ao Zoológico de Gramado dois filhotes de coruja para receberem todo o tratamento necessário. Os animais foram encontrados em um sítio no interior de Canela e levados até a Secretaria de Meio Ambiente, onde receberam os primeiros cuidados.

Já nesta segunda-feira (20) a equipe realizou a introdução de dois gambás na natureza por meio da técnica de soltura branda na zona rural do município. Os animais ficaram dois meses sob cuidados dos técnicos da pasta até atingirem condições de retornarem ao ambiente natural. “O trabalho consiste em construir uma toca onde os animais vão aos poucos se acostumando com a vida selvagem. O local será monitorado para obtenção de informações sobre a técnica e as condições de vida dos gambás”, explica o biólogo e assessor técnico Alekos Siqueira.