Gatzz Gramado apresenta Simplesmente Natal

Novo espetáculo encanta público com magia natalina

Visitar Gramado nesta época do ano é como ingressar em um mundo mágico, onde sonhos se realizam e Papai Noel realmente existe. Fato que pode ser confirmado por quem anda pelas ruas lindamente decoradas de um dos principais destinos turísticos do Brasil, onde cada detalhe temático encanta.

E não seria diferente no Gatzz Dinner Show. A Broadway brasileira preparou um espetáculo especial para uma das datas mais esperadas do calendário: Simplesmente Natal! Com direção de arte de Rodrigo Cadorin, da Darte Entretenimento, tem classificação livre e acontece todas as quintas-feiras e sábados, a partir das 19h.

Em uma verdadeira celebração natalina, mais de 20 artistas, entre bailarinos, cantores, atores e acrobatas, sobem ao palco para dar vida a um show de tirar o fôlego. “É uma interpretação moderna dos clássicos contos de Natal, executada de forma impecável por um elenco muito talentoso e que proporciona uma experiência memorável à plateia”, explicam os empresários da família Scur Dalateia.

Em apresentações que entregam com vocais perfeitos, são apresentados sucessos como “White Christmas” e “Jingle Bell Rock”, além de composições originais criadas especialmente para o espetáculo. “Todas as músicas são executadas ao vivo, acrescentando um toque de frescor e originalidade à tradição natalina”, conta Cadorin, que antecipa: “Surpresas aguardam os visitantes, desde projeções envolventes até números aéreos deslumbrantes que desafiam a gravidade”.

Para completar a atmosfera de encantamento, Simplesmente Natal leva ao palco o protagonista desta data. Em participações muito especiais, Papai Noel canta, toca piano e entrega com generosidade mensagens relevantes sobre o que realmente importa. “A presença do bom velhinho faz os olhos brilharem e o coração transbordar de emoção. A alegria toma conta do Gatzz de forma contagiante em um momento inesquecível que, com certeza, transcende as expectativas e transporta o público para o mundo mágico do Natal”, finalizam os empresários da família Scur Dalateia.

Programação Cultural

Espetáculo “Simplesmente Natal”: quintas-feiras e sábados.

19h: Início da experiência. Tolerância de 30 minutos.

23h: Encerramento do Espetáculo

Valores: sob consulta no site oficial.

Cardápio:

Entrada: Caesar salad com camarão empanado e molho chili.

Primeiro Prato: Peixe branco com crosta de lemon pepper, acompanhado de musseline de batata barôa perfumada com leite de coco e molho de frutas vermelhas.

Segundo Prato: Filé com crosta de cogumelos, risoto de cenoura assada e tomilho fresco. Acompanha molho demi-glace, cebola brulet e azeite perfumado de manjericão.

Sobremesa: Brownie red velvet com mousse de chocolate branco e conhaque, farofa de nozes e frutas vermelhas.

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pela casa de espetáculos Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Gatzz Dinner Show

O Gatzz Gatzz Dinner Show é um empreendimento do Grupo Unity, dos empresários Dilce Scur Dalateia, Gabriela Scur Dalateia, Michele Scur Dalateia e Junior Scur Dalateia, em parceria com a Darte Entretenimento.

Inaugurado em dezembro de 2021, recebeu R$ 9 milhões de investimento. Com pouco tempo de existência, já se consolida como uma das atrações mais disputadas de Gramado (RS).

O empreendimento nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires. Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado, a ampla casa de espetáculos possui 3 mil m², sofisticada decoração e capacidade para 300 pessoas. Seu elenco é composto por artistas altamente qualificados, do Brasil e da Rússia, que cantam, dançam e interpretam.

Gatzz Gatzz Dinner Show pode ser reservado para eventos exclusivos, de todos os portes. Sua completa infraestrutura conta com palco, projeção, som e luz, além de serviço de A&B, Espaço Kids e muito entretenimento. Na alta temporada, Gatzz abrirá em domingos alternados, com datas disponibilizadas no calendário do site.

Saiba mais sobre o Gatzz Gramado, acesse o site www.gatzz.com e o Instagram @gatzzgramado.



