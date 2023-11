Polícia Civil de Canela receberá novas viaturas

Investimento é proveniente do Governo do Estado

O governo do Estado do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira (20), a entrega de 30 viaturas para as forças de segurança. As viaturas, dos modelos SUV Duster e picape L200, foram adquiridas por meio de recursos de emenda parlamentar, que totalizaram mais de R$ 8,5 milhões.

Para Polícia Civil foram destinadas 16 viaturas (8 do modelo SUV Duster e 8 do modelo picape L200), totalizando um investimento que ultrapassa R$ 4,9 milhões.

As viaturas serão destinadas para as cidades de: Porto Alegre, Gravataí, Caxias do Sul, Canela, Estância Velha, Novo Hamburgo, Passo Fundo, São Gabriel, São Sebastião do Caí, Santiago, Portão e Veranópolis.

Fonte: Polícia Civil do Rio Grande do Sul