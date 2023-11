Projeto Sementes do Amanhã forma 37 jovens estudantes de Canela

Curso relacionado a área da tecnologia ofereceu capacitações em programação, marketing, vendas e atendimento

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Cresol e com a agência de marketing Orgânica Digital, promoveu na noite de segunda-feira (20), no Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, a formatura do Projeto Sementes do Amanhã. A proposta consiste em capacitar jovens canelenses com conhecimentos nas áreas de tecnologia, programação, marketing e vendas, preparando-os para as demandas do mercado de trabalho em constante evolução.

Foram cerca de dois meses de curso onde 37 jovens estudantes do último ano do ensino médio, divididos em duas turmas, absorveram conhecimentos utilizando ferramentas tecnológicas de aprendizado. A solenidade de formatura reuniu familiares e amigos, além de apoiadores e responsáveis pelo projeto como o gerente da agência Cresol em Canela, Tiago Ramm, o co- fundador e um dos diretores da Orgânica Digital, Lauro Becker, que também foi professor do curso e o secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo.

Idealizador do Cidica e criador do Projeto Sementes do Amanhã, o secretário Luciano Melo agradeceu aos parceiros que possibilitaram essa iniciativa e parabenizou os jovens pela dedicação. “Ações como essa contribuem de forma significativa para a concretização de um dos principais objetivos do Cidica e do Programa Canela Cidade Empreendedora, que é o de desenvolver em nosso município uma nova matriz econômica através da tecnologia. Parabéns aos formandos que acreditaram no processo e foram até o fim”, destacou Melo.

Após a entrega dos certificados os oradores Tatiana Prado Melo, Rodrigo Mentz e o imigrante venezuelano Ramy Gonzalez falaram em nome das turmas enaltecendo o altíssimo nível das matérias e temas abordados.