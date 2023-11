Alunos do Colégio Santos Dumont elegem o Chocofest e Silvia Zorzanello como projeto de mostra cultural

Evento aberto ao público acontece nesta quarta, dia 22, na instituição de ensino

O Colégio Estadual Santos Dumont está realizando a Mostra Cultural – Gramado Através do Tempo, nesta quarta-feira (22). O evento é aberto ao público e acontece até as 20 horas. O intuito da iniciativa é recuperar e expor o passado da cidade de Gramado, tanto para os moradores quanto para os turistas. Um grupo de alunos escolheu o evento Chocofest para representar parte da história do município e outro elencou a história de Silvia Zorzanello para expor como case de personalidade na cidade.

Segundo as estudantes Luísa Jorge e Sophia Manara, do grupo constituído por Otto Ruppenthal, Mariana Queiroz, Nathalia Dias, Timóteo Zanella e Meidson Gonçalves, o Chocofest marcou a infância de diversos gramadenses por trazer a magia da páscoa não somente aos turistas. “O Chocofest fez parte da nossa infância, foi um evento que marcou bastante a cidade também. Um detalhe que encantava bastante era a decoração do evento, porque conseguia transmitir o encanto que a páscoa possui”, destacam.

Os projetos estão sendo comandados pelos docentes das matérias de Linguagens e Humanas, os quais dividiram os alunos em grupos com diferentes temas para realizarem pesquisas. “É uma mostra que traz a questão da colonização, antepassado da cidade de Gramado, como ela surgiu e virou a potência que é hoje. O objetivo também é estimular os próprios alunos a buscarem a história das suas raízes”, destaca o professor de Educação Física, Rodrigo Pietrowski.

Realizado pela Rossi & Zorzanello, empresa desenvolvedora do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, o Chocofest teve a sua primeira edição em 1994. O evento aconteceu em Gramado, Canela e em Nova Petrópolis, buscando trazer o melhor da páscoa para o meio familiar, especialmente, e maior movimentação turística para a região. “É muito emocionante ver que aquilo que a nossa empresa construiu deixou um legado positivo em, pelo menos, três gerações da nossa comunidade”, comenta orgulhosa Marta Rossi, fundadora e criadora do Chocofest ao lado da sócia Silvia Zorzanello, falecida em 2010.

Personalidade Silvia Zorzanello

Nesta mostra, outro grupo, composto por Andressa Taís Orth Vitória Soares, Gabriela Moura, Isabeli Urbano e Felipe Erthal, elaborou uma pesquisa sobre personalidades de Gramado e elencou Silvia Zorzanello, fundadora da empresa Rossi & Zorzanello ao lado de Marta, e mãe de Eduardo Zorzanello, que hoje atua na empresa fundada pela mãe.

“Ficamos bem curiosos e interessados na Silvia depois que o Professor Daniel sugeriu ela como um potencial para a nossa pesquisa. Marcamos na hora a entrevista com o Eduardo, que nos contou toda a trajetória e objetivo do Festuris em Gramado”, explica Andressa.

O Festuris, o grande evento de negócios turísticos das Américas, teve a sua primeira edição em 1989, em Gramado. Há 34 anos que a feira reúne os maiores cases do segmento turístico do mundo na Serra Gaúcha, sendo considerado o mais efetivo em resultados. Este ano, o evento realizou a sua 35ª edição, a maior de todas, contando com mais de 15 mil participantes, 2,7 mil marcas em exposição e 40 países internacionais representados. “É muito emocionante e gratificante ver a trajetória que minha mãe construiu sendo reconhecida. Ela sempre trabalhou por Gramado junto com, hoje, a minha sócia, Marta. Fico muito feliz por essa iniciativa dos professores em valorizar nossa história e pessoas que fizeram parte dela. Parabéns!”, comenta Eduardo, agradecendo, inclusive, o destaque para o Chocofest.