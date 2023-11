Centro Social Padre Franco está com muitas atividades neste fim de ano

Apresentações natalinas, brique, jantar de fim de ano estão na agenda da Instituição

As crianças e adolescentes atendidos pelo Centro Social são os artistas da Paradinha do Sonho de Natal, todos os domingos, às 16h, saindo da Igreja Matriz. A apresentação está sendo sucesso absoluto. Além disso na quinta-feira, 23 de novembro, participarão de uma ação de Natal a convite da Skyglass. Os artistas estarão caracterizados de personagens natalinos levando muita música, dança e diversão ao parque. No embalo de músicas natalinas tocadas por soldadinhos de chumbo, noelas, renas, gnomos, bailarina e bengala de natal farão um flashmob no parque. O intuito da ação é unir a causa social ao parque para desejar um Feliz Natal a todos os turistas que por lá passarem.

Nesta semana a equipe e alunos estão voltados ao tema da Consciência Negra. Diversos trabalhos manuais, pesquisas e debates sobre a origem da consciência negra, racismo e igualdade estão sendo tratados.

Encerrando a semana, no sábado 25, o Centro Social receberá o Grupo de Capoeira Liberdade que realizará uma palestra sobre a origem da capoeira e sua descendência. Na oportunidade ocorrerá também a graduação de alunos que trocarão de cordas e muitos receberão sua primeira corda de capoeira. O evento será encerrado com uma roda de capoeira entre todos os presentes.

Nos dias 9 e 16 de dezembro, a Paradinha de Natal será apresentada no bairro Santa Marta, oportunizando para as famílias e a comunidade assistirem o que foi preparado para o Sonho de Natal.

Também no dia 9, ocorrerá mais uma edição do tradicional brique, com vestuário, acessórios, cama, mesa, banho e artigos de decoração, com preço super acessível de dois reais a peça. O brique será realizado na sede da instituição das 8h às 13h30, sem fechar ao meio dia.

Tradicionalmente o Centro Social Padre Franco oferta a seus atendidos uma Ceia de Natal. Um momento especial, de confraternização, o qual as crianças e adolescentes aguardam ansiosos. Neste ano, será realizada uma Ceia de Natal não somente para os alunos, mas também para seus familiares. Um momento de confraternização e união entre pais, filhos e o Centro Social. Mas para isso a instituição precisa da ajuda de toda a comunidade e de empresas, mercados, açougues, padarias, enfim todos aqueles que de alguma forma possam ajudar com doações. Os jantares serão divididos em três noites, 12, 13 e 14 dezembro, sendo 200 por noite.

“Atualmente a instituição está atendendo 200 crianças e adolescentes, e nosso desejo é que cada um de nossos atendidos possa convidar dois familiares para partilharem deste momento especial. Para nós será um momento único cheio de alegria, onde poderemos trazer de fato o espirito de Natal, o amor e união entre as famílias” afirma o presidente Maicon Moura.

Doações de insumos e alimentos, em dinheiro e pix serão bem vindos – Chave PIX CNPJ 90934811000152, WhatsApp 54 984189293. Faça contato com o Centro Social Padre Franco e veja como você pode ajudar a transformar o Natal de nossas famílias.

“Um por todos e todos por um futuro melhor.”