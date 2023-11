Domingo tem Corrida e Caminhada de Noel no 38º Natal Luz de Gramado

Tudo pronto para a Corrida e Caminhada de Noel 2023, que é uma das atrações do 38º Natal Luz de Gramado. São esperados cerca de 400 participantes e a prova será realizada no próximo domingo, dia 26 de novembro, com largada às 8 horas e será uma das atrações da temporada natalina.

A Corrida e Caminhada de Noel irá proporcionar uma experiência única aos participantes. A concentração do evento acontece na famosa Rua Coberta, no Centro, e a Corrida e Caminhada de Noel, partem pela charmosa Av. Borges de Medeiros, trazendo o encanto do Natal para dentro de todos. Neste ano, o desafio foi aumentado nas corridas que na edição anterior, eram de 4km e 9km e, neste ano, passam a ter 5km e 10km.

“O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas. A Corrida e Caminhada de Noel proporciona novos hábitos saudáveis e cuidados com a saúde, de forma temática, por meio de um evento esportivo e comemorativo”, revela a presidente da Autarquia Municipal de Turismo, Rosa Helena Pereira Volk.

Segundo a organização do evento são limitadas a apenas 400 vagas e conforme regulamento, todos os participantes inscritos receberão o Kit Noel, que é composto por 1 (uma) camiseta em poliamida, 1 (um) número, 1 (um) chip (somente corridas 5km e 10km) e 1 (um) gorro vermelho.

O cronograma de entrega do Kit Noel, começa no dia 25 de novembro, no Expogramado, das 15h às 18h30. Caso o participante não consiga retirar o material no sábado, no domingo, dia 26, dia do evento, as entregas acontecerão das 6h30 às 7h15 junto a Rua Coberta.

Confira o cronograma do dia da Corrida e Caminha de Noel:

7h45: Concentração e Aquecimento;

08h: Largada Corrida de Noel de 5km e 10km;

08h: Início da Caminhada de Noel;

09h: Início da Corrida Kids;

10h: Premiação na Rua Coberta.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

