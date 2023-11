Hector Pizzaria é eleita a melhor pizza temática de Gramado pelos gaúchos

Marca levou prêmio da Revista Sabores do Sul em votação popular

A Hector Pizzaria foi a grande vencedora da 16ª edição do Prêmio Revista Sabores do Sul, na categoria de pizza temática em Gramado. A escolha foi popular e em dois turnos, com mais de 278 mil votos de participantes. A divulgação dos restaurantes mais amados pelo público atraiu mais de 800 pessoas na noite de segunda-feira (20) à Sogipa, em Porto Alegre.

O CEO da Hector Studios, William Weber, afirma que o reconhecimento como melhor pizza temática por parte da comunidade gaúcha aumenta a responsabilidade de todo o elenco da marca para fazer mais e melhor. “Somos o primeiro caso de primal branding do país porque tudo o que fazemos, como falamos e como interagimos com nossos aprendizes é para que a experiência de imersão no mundo da escola de mágica Ônyra seja a mais completa possível”, diz.

Foram entregues mais de 300 prêmios em formato de placas, em múltiplas categorias nas mais de 30 cidades gaúchas das regiões da Serra, Litoral Norte, Metropolitana, Vale do Sinos, Paranhana, Vale dos Vinhedos, Região Central e Campos de Cima da Serra.