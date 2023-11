Patram prende homem por maus tratos aos animais durante Operação Força Verde, em Canela

Segundo o responsável, a cadela havia sido atropelada há dois dias, não recebendo atendimento veterinário

Durante a tarde de terça-feira (21), a Patram atendeu a uma denúncia de maus tratos aos animais, no município de Canela, em continuidade ao cronograma da Operação Força Verde, onde as diversas unidades do Batalhão Ambiental, com sede em Passo Fundo, atuam de forma simultânea nas regiões Noroeste e Nordeste do Estado, o que inclui os municípios da Serra Gaúcha.

Na oportunidade, foi inspecionado um local denunciado via Whatsapp Funcional, no bairro São Luiz, onde foi constatado uma cadela de porte médio, sem raça definida, pelagem preta, com alto grau de desnutrição, presa a uma corrente, em ambiente insalubre.

Não possuía água límpida à disposição, tinha lesões na coluna e nas patas traseiras, não conseguindo permanecer em pé. Segundo o responsável, havia sido atropelada há dois dias, não recebendo atendimento veterinário.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao dono do animal, sendo encaminhado ao Hospital Caridade de Canela para exame de lesões e apresentada na Delegacia de Polícia de Canela para lavratura da ocorrência de maus tratos a animais domésticos. A cadela foi apreendida e será encaminhado ao CEMPRA Canela para atendimento veterinário.