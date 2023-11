Sindtur prepara Natal Solidário e objetiva atender 1,2 mil crianças

O Sindtur Serra Gaúcha, entidade que representa a rede hoteleira, gastronômica e parques na Região das Hortênsias, está lançando mais uma campanha do “Natal Solidário”. Este ano com o tema “a magia de fazer o bem”, a entidade pretende contemplar mais de 1,2 mil crianças com doces, brinquedos e lanches da tarde.

As doações por criança podem ser feitas a partir de R$ 20,00 e o Sindtur está disponibilizando uma chave pix especial para esta ação: CNPJ: 90.615.337/0001-04

“Além de presentear e fazer com que a magia do Natal aconteça, proporcionaremos às crianças uma pequena confraternização recheada de bons momentos”, disse Lisa Gottschalk, Gerente Executiva da entidade. O Natal Solidário chega à sua oitava edição. “Queremos proporcionar mais uma vez uma experiência inesquecível e um Natal mais feliz para estas crianças”, relata Lisa.

Maiores informações no Sindtur Serra Gaúcha pelo fone (54) 3286-1418.