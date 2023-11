Vias interditadas em Gramado – ATUALIZADO EM 22/11/2023 às 14:20

Prefeitura de Gramado informa que, com o retorno das chuvas, diversas vias do município estão bloqueadas devido ao risco de quedas de barreiras, árvores e postes de luz. Condutores devem ficar atentos:

– Rua Nelson Dinnebier, no bairro Piratini: Totalmente bloqueada no trecho dos números 1501, 1521, 1555, 1593, 1607, 1640, 1650 e 1669.

– Estrada da Linha Tapera: Totalmente bloqueada em todo o trecho.

– Ladeira das Azaléias: Totalmente bloqueada para a passagem de veículos e pessoas.

– Miguel Tissot, na Várzea Grande: Totalmente bloqueada.

– Linha Caboclo, Rua Moreira: Totalmente bloqueada.

– Estrada na Linha 28: Interditada na altura do Ecoparque Sperry.

A Administração Municipal, por meio da Defesa Civil e todas as suas secretarias, segue trabalhando com determinação para auxiliar a população gramadense nas demandas. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam em conjunto com a Prefeitura. Para emergência, ligue Corpo de Bombeiros (54) 98434-8064 ou Defesa Civil (54) 99629-6160.

Crédito: Ascom/PMG