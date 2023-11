ACIC promove conversa sobre Turismo no Parque do Caracol

Na quarta-feira, dia 22 de novembro, ocorreu o quarto encontro do Conversando sobre Turismo promovido pela ACIC, no Restaurante Sabor e Flor no Parque do Caracol.

O Presidente da ACIC, Maurício Boniatti deu as boas vindas a todos e agradeceu a presença juntamente com a Vice-presidente de Turismo Luiza Brocker Boeira e o Vice-presidente de Serviços Felipe Oliveira. Algumas ações da ACIC foram comentadas pelo presidente Maurício e Felipe, Luiza colocou sobre o formato dos encontros, sendo que nos anteriores algumas pessoas apresentaram alguns temas, mas que é muito importante a troca de ideia e opiniões para a busca de soluções conjuntas.

Cumprindo com esta intenção as trocas entre os participantes do encontro incluíram a união entre a comunidade empresarial, eventos da cidade, ações conjuntas e as preocupações com as questões do meio ambiente no que se refere ao saneamento da cidade de uma forma geral, sendo uma preocupação comum o Arroio Caracol que é um importante atrativo da nossa cidade.

Participe dos eventos da ACIC, compartilhe suas ideias e opiniões!