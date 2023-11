Brigada Militar de Igrejinha prende dois foragidos da Justiça

Um dos autores estava com oito cigarros de maconha e rompeu sua tornozeleira eletrônica no início do mês

Na quinta-feira (23), a Brigada Militar de Igrejinha prendeu dois indivíduos do sistema prisional, sendo um no Bairro Centro e outro no Bairro Bom Pastor. Com o segundo, ainda encontrado cigarros de maconha.

Por volta das 08h30, a guarnição fazia patrulhamento na Rua João Lourenço Schaeffer, Centro, quando abordou um indivíduo em atitudes suspeitas. O homem, de 32 anos, com antecedentes por roubos a pedestres, estava na condição de foragido do Instituto Penal de São Leopoldo, desde agosto deste ano. Ainda possuía um mandado de prisão expedido pela Vara de execuções criminais regional de Novo Hamburgo/RS.

Já por volta das 12h, a Brigada Militar de Igrejinha, na Rua Edgar Willy Wolff, Bairro Bom Pastor, após liberar-se de um atendimento de ocorrência em um residencial, ao passar pela porta de outro apartamento, percebeu o som bastante alto e um forte odor característico de maconha. Ao conversar com o morador, foi visualizado no sofá oito cigarros artesanais de maconha, já embalados para a venda, e um cigarro parcialmente consumido, (no total pesando 12,8 gramas). Ao lado, um caderno com anotações da contabilidade das vendas e uma quantia em dinheiro.

O suspeito ainda mentiu o nome, mas resolveu admitir sua verdadeira identidade, sendo constatado que era foragido do sistema prisional após ter rompido a tornozeleira eletrônica, desde o começo do mês.

Ambos foram presos e conduzidos novamente ao sistema prisional.