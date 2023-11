Brigada Militar forma 190 alunos de Igrejinha

No ano de 2023, 520 alunos participaram e se formaram no programa

Na noite de quarta-feira (22), a Brigada Militar de Igrejinha realizou, no Centro de Eventos Prefeito Selson Flesh, a terceira formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, encerrando as atividades neste ano, abrangendo todos os alunos, de 5º ano, de todas as escolas de Igrejinha.

Neste terceiro ciclo de formatura, as aulas foram ministradas pelo Soldado Tiago Dias, realizando as atividades do PROERD para oito turmas de quatro escolas, formando 190 alunos.

O evento teve a participação do Tenente Marcos Diniz – representando o comando da 3ª Companhia Igrejinha, Prefeito de Igrejinha – Leandro Horlle, Alcindo Pereira Neto – Defensor Público de Igrejinha, Cristiane Martin – Secretária Municipal de Educação, Eduardo Pereira da Silva – Presidente do COMDICA, ainda familiares dos formandos e comunidade.

Todos os alunos receberam certificado de conclusão, medalha e um leãozinho de pelúcia, mascote do PROERD. Ainda houve premiação de tabletes aos alunos que se destacaram com as melhores redações sobre o conteúdo estudado, e ao aluno que durante o período de execução do programa, demonstrou em cada encontro, comprometimento, evolução, empatia, responsabilidade e interesse na realização das tarefas propostas foi agraciado com uma bicicleta.

Durante a cerimônia, houve o juramento do PROERD, onde diante da comunidade os alunos se comprometem a dizer não às drogas e à violência.

Em 2023, a Brigada Militar de Igrejinha formou 520 alunos no PROERD (168 alunos formados em maio e 162 formados em agosto), foram 22 turmas, 100% dos 5º anos alcançados, de todas as escolas de Igrejinha.