Brigada Militar lança Operação Papai Noel 2023

Ações serão reforçadas em todos os municípios da Região do 1º BPAT

Na manhã de quinta-feira (23), a Brigada Militar lançou, em nível Estadual, a Operação Papai Noel 2023. Na área de atuação do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) as ações já são desenvolvidas através do efetivo local, com acréscimo do reforço que atua nos eventos do Natalinos na região, desde o começo do mês de novembro.

Na Região das Hortênsias o evento de lançamento da Operação contou além do 1º BPAT, contou com a participação do Pelotão Ambiental de Canela (do 3º BABM – Batalhão Ambiental da BM) e do Grupo Rodoviário de Gramado (do 3º BRBM – Batalhão Rodoviário da BM).

A Operação Papai Noel é desenvolvida anualmente, no final do ano, quando as vendas junto ao comércio se intensificam, principalmente com a circulação do 13º salário e com as compras das festas Natalinas, situação que pode contribuir para possibilidade de ações delituosas. Nesse sentido, para inibir qualquer tentativa criminosa as guarnições da Brigada Militar intensificam o policiamento com a presença real e potencial junto aos estabelecimentos comerciais, garantindo assim ainda mais a segurança das pessoas durante este período.

No 1º BPAT, todos os municípios realizaram ações com o foco principal no policiamento ostensivo, visando a manutenção da ordem pública a fim de coibir crimes contra a pessoa e ao patrimônio como furtos e roubos, principalmente nas áreas comerciais onde ocorre maior movimentação de pessoas nos horários de funcionamento do comércio, assim como nos grandes eventos que acontecem em nossa região.