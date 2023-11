Canela recebe nova loja da Rede de Farmácias São João

Nesta sexta-feira (24), a Rede de Farmácias São João inaugura uma nova filial na cidade de Canela, região serrana do estado. A nova loja estará aberta para receber o público a partir das 9h, na Rua Danton Correa da Silva, 1016, no centro, em frente à rodoviária e a rua coberta de Canela.

As farmácias da Rede São João possuem características que as colocam como modelos de lojas no ramo do varejo farmacêutico. Somente no dia da inauguração, nas compras acima de R$ 100 reais, os primeiros 200 clientes ganham na hora R$ 25,00 em cash back.

A São João possui distribuidora própria comprando diretamente da indústria em grande quantidade, o que possibilita preços mais competitivos aos consumidores.

Através do programa SãoCard, o crediário próprio da São João para compras parceladas em até 6x, nossos clientes conseguem programar suas compras com economia e segurança.

A Rede de Farmácias São João é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Hoje conta com mais de 1.100 lojas, dois centros de distribuição (Passo Fundo/RS e Gravataí/RS), um centro de administração (Passo Fundo/RS) e cerca de 20 mil colaboradores em mais de 270 cidades do sul do país.

Em todas as lojas o cliente ganha acesso ao Wi-Fi grátis. Pensando na maior comodidade dos clientes a filial também contará com estacionamento exclusivo com 12 vagas.

A São João carrega como missão cuidar da saúde e qualidade de vida das pessoas, e não será diferente com a comunidade de Canela.

Dentro de nossas filiais os clientes encontram produtos de beleza, serviços de atendimento farmacêutico, linha pet, bazar, brinquedos, limpeza doméstica e linha de conveniência. Uma inovação que vai além de medicamentos e dermocosméticos.

Na São João, a população de Canela irá contar com uma loja completa que oferecerá aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial, de glicose, testes rápidos para a detecção da covid-19, duas salas de atendimento farmacêutico para exame de sangue e muitos outros serviços com segurança e qualidade para toda família.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular.

No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, o cliente tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima.

A nova loja vai contar com 204 m2 de salão de vendas, 37 metros de gôndolas, atendimento de segunda a sábado das 7h às 23h, domingos das 8h às 22h e pelo whatsapp (54) 99658-9892.