Estação Campos de Canella apresenta extensa programação cultural no próximo final de semana

No próximo sábado, dia 25 de novembro, às 18h, o grupo Retruco sobe novamente ao palco da Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a “Rua Coberta de Canela”, pelo Projeto Estação Cultural em Canela.

A banda gauchesca é composta pelo percursionista Gabriel Almeida, o gaiteiro Gabriel Castilhos, o violonista Léo de Abreu e o baixista Bruno Rauber. No repertório dos músicos estão os sucessos Merceditas, Milonga para as missões e Negron Chamameceiro, entre outras. Também apresentarão composições próprias, como: Teu Gostar me foi um pealo, Tango do Partidor e Ainda Somos Rio Grande.

No mesmo horário, a companhia “Ponto de Cultura Kombinação” apresenta o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe abordará situações do cotidiano e trazer reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

No domingo, dia 26 de novembro, às 14h, acontece apresentação do Coral Municipal Alegria Franciscana. Fundado em 1982 pelo frei Adelar Primo Rigo, vai apresentar músicas como Tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, Imigrante Sonhador, de Moacyr Franco, Il Mondo, de Jimmy Fontana.

Já às 15h haverá três atrações em diferentes pontos da Estação Campos de Canella. Na sala da Novalternativa, no subsolo, a escritora Roberta Bassani Federizzi lança o “São Francisco De Assis – San Francesco d’Assisi”, com ilustração de Samara de Lima Lopes e edição de Léo Vieira. A obra narra brevemente à vida de São Francisco de Assis que, nascido em Assis, na Itália, e por seguir o mesmo modo de vida de Jesus Cristo, propagou os preceitos cristãos, pregando o amor e a humildade.

Na Cúpula, a banda Santa Cecília promete animar o público. No repertório do grupo coordenado pelo professor e maestro Ivo Bisinella e composto por 18 músicos, estão composições como Querência Amada, Funiculli Funicullá, Sole Mio, Amigos para Sempre, além das natalinas: Sinos de Belém, Papai Noel, Então é Natal, entre outras. Durante o show, acontecerão intervenções circenses da Trupe de 5, com performances de malabaristas.

O “Projeto Música na Estação” inicia às 17h, com apresentação da Hortênsias Água Mineral e pocket show do duo DougWils – Music and Art. Os músicos Douglas Ernesto Carraro e Wilson Vieira levarão um repertório eclético, com sucessos da MPB, country, pop, rock, samba, pagode, gauchesco e sertanejo para os visitantes do local.

A dupla, que já se apresentou em países como Itália e EUA, além de muitos estados brasileiros, vai interpretar as composições em português, espanhol, francês, inglês e italiano.

O “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo” tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.

Em caso de chuvas e ventos fortes, a programação cultural do final de semana será cancelada. A informação será confirmada nas redes oficiais do Facebook e Instagram da @estacaocamposdecanella.

Serviço:

Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo

Sábado, 25 de novembro:

Show: Grupo Retruco

Horário: 18h

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 18h

Domingo, 26 de novembro:

Show: Coral Municipal Alegria Franciscana

Horário: 14h

Show: Banda Santa

Horário: 15h

Lançamento: Livro São Francisco De Assis – San Francesco d’Assisi, de Roberta Bassani Federizzi

Horário: 15h

Espetáculo circense: Trupe de 5

Horário: 15h

Show: DougWils – Music and Art

Horário: 17h

Os shows terão entrada franca.