Grupo de idosos de Três Coroas recebe palestra “Alertando sobre Golpes”

A Brigada Militar realizou a palestra a pedido do CRAS do Município

Na tarde de terça-feira (21), a Brigada Militar de Três Coroas, a pedido do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município, realizou uma palestra para um grupo de idosos, que se encontra semanalmente, com o tema: alertando sobre golpes.

A palestra foi ministrada pelo Soldado Conrado, no Centro de Lazer do Idoso, localizado no centro de Três Coroas, com aproximadamente 60 participantes. Além de abordar os principais golpes que os criminosos aplicam, o Policial Militar orientou sobre medidas preventivas a serem tomadas para não se tornarem vítimas, e ainda sobre como proceder caso sejam ludibriadas.

“A iniciativa visa fortalecer a comunidade através dessa integração, trabalhando com a prevenção desse e outros tipos de crimes. O pessoal foi bem receptivo e participaram de forma ativa durante todo o encontro”, destacou o Soldado Conrado.