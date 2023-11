“O Som do Vento”: Reencontro musical no Sonho de Natal

Segunda apresentação do espetáculo acontece sábado (25.11), a partir das 20h30, no Multipalco da Praça João Corrêa

Neste final de semana acontece a segunda apresentação do espetáculo “O Som do Vento”. A atração, que faz parte da programação do Sonho de Natal, acontece sábado (25.11), a partir das 20h30, no Multipalco da Praça João.

O espetáculo oferece uma combinação única de ritmos tradicionais gaúchos e o vibrante jazz latino em um espetáculo musical . É fascinante ver como o grupo incorpora o folclore gaúcho em canções natalinas, trazendo uma atmosfera encantadora para a celebração do Natal.

Com um histórico impressionante que inclui o lançamento de um disco autoral e prêmios no Festival de Montenegro, o grupo tem muito talento para oferecer e mostrar para comunidade e visitantes. A mistura de milongas, chamamés e outros ritmos sulistas em versões natalinas promete uma experiência musical emocionante e memorável para o público.

A programação do Sonho de Natal conta ainda com a paradinha dos parques na sexta-feira (24.11), a partir das 20h. No sábado (25.11), “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”, em frente a Catedral de Pedra, às 17h30 e no domingo (26.11),”Paradinha de Natal”, da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 16h.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Programação do Sonho de Natal do final de semana:

24/11 SEXTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h

25/11 SÁBADO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30m

– “Som do Vento”: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30m

26/11 DOMINGO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha de Natal”: da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 16h