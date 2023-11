Região das Hortênsias continua sendo um destino seguro neste final de ano

Mesmo considerando o alto volume de chuvas que atingiram a Região das Hortênsias nas últimas semanas, a rede hoteleira, gastronômica e parques tiveram impactos mínimos em relação às presenciadas em alguns bairros de Gramado e Canela na Serra Gaúcha. As maiores atrações como, o Natal Luz e o Sonho de Natal mantiveram seus espetáculos normalmente. No Natal Luz em Gramado não ocorreram nenhum cancelamento dos cinco grandes espetáculos, pois todos ocorrem em estruturas cobertas, seguras e de fácil acesso ao público.

A rede hoteleira da Região vem cumprindo as orientações. “O comércio, os hotéis, restaurantes, parques e todo trade turístico estão preparados para melhor atender nossos visitantes”, disse Lisa Gottschalk, Executiva do Sindtur Serra Gaúcha.

A Serra Gaúcha continua sendo um local seguro e tranquilo para este final de ano. “Lamentamos profundamente os danos causados pelas chuvas nas cidades e nos solidarizamos com todos os familiares”, disse Lisa. “Queremos que você e sua família tenham os melhores natais de todos os tempos. Que na Região das Hortênsias possam reviver a verdadeira magia do Natal”, conclui a Executiva do Sindtur Serra Gaúcha.

Maiores informações no Sindtur Serra Gaúcha pelo fone (54) 3286-1418.