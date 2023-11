Resultados Definitivos: Emoção e surpresas nas semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Sênior e Feminino em Canela

A quarta-feira de futsal no Ginásio Carlinhos da Vila proporcionou momentos intensos e resultados que ficarão marcados na memória dos torcedores. As semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Sênior e do Futsal Feminino não decepcionaram, com partidas repletas de emoção e reviravoltas.

Sênior: Amigos e CAEDI garantem vaga na final

Na primeira semifinal sênior, o Amigos mostrou sua superioridade em campo ao vencer o DEJ por 7 a 2. Márcio e Jadir brilharam, marcando dois gols cada, enquanto Cristiano, Claudio, André e Jaderson também deixaram sua marca no placar. O Amigos agora se prepara para a grande final, consolidando seu favoritismo.

Amigos DEJ

Já no confronto entre AFCEEE e CAEDI, a emoção foi até os pênaltis. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols de Everson e Paulo para o AFCEEE, e Moacir e Ricardo para o CAEDI. Nas penalidades, o CAEDI se destacou, vencendo por 4 a 2 e garantindo sua presença na final do Campeonato Municipal de Futsal Sênior.

AFCEEE CAEDI

Feminino: Donna F.F. e Antes do Bar brilham nas semifinais

A categoria feminina também reservou momentos emocionantes. No duelo entre Donna F.F. e As Gurias, a equipe favorita levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Priscila marcou duas vezes, enquanto Kariny fechou o placar para o Donna F.F. Caroline e Gleyce descontaram para As Gurias em uma partida intensamente disputada.

Donna F.F. As Gurias

No segundo confronto feminino, Antes do Bar superou a UNPF por 3 a 2 em um jogo eletrizante. Pamela, Gabriela e Letícia foram as responsáveis pelos gols do Antes do Bar, enquanto Caroline marcou os dois tentos da UNPF. Com essa vitória, o Antes do Bar conquista sua vaga na grande final do Campeonato Municipal de Futsal Feminino.

Antes do Bar UNPF

Agora, as equipes finalistas se preparam para o momento decisivo, buscando a glória de se tornarem campeãs municipais em suas respectivas categorias. A comunidade esportiva de Canela aguarda ansiosa pelo desfecho dessa emocionante competição.