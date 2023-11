Brigada Militar de Gramado realiza isolamento de bairro e segurança das casas

Vinte Policiais Militares chegaram no município para auxiliar na segurança dos bairros e dos eventos natalinos

Na tarde de quinta-feira (23) o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) recebeu mais 20 Policiais Militares para os eventos Natalinos, que também estarão a postos para auxiliar na segurança dos bairros isolados.

O efetivo, oriundo do 4º Batalhão de Choque e do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), de Caxias do Sul, se junta ao efetivo do Batalhão Turístico no isolamento do Bairro Três Pinheiros e nas casas do Bairro Piratini / Linha Ávila, garantindo a tranquilidade dos moradores para que nenhuma residência seja invadida, ainda, para evitar que estes retornem aos locais e possam correr qualquer risco caso ocorra algum desmoronamento.