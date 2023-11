Embates emocionantes nos jogos de ida da semifinal da Primeira Divisão de Futsal de Canela

A Primeira Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela está chegando à reta final, e as semifinais prometem emoções intensas. Nesta quinta-feira (23), foram realizados os primeiros confrontos, que deixaram o público ansioso pelos jogos de volta.

Bola 8 leva a vantagem contra Âncora A em partida acirrada

No primeiro duelo da noite, Bola 8 e Âncora A protagonizaram uma disputa acirrada que terminou com a vitória por 3 a 2 para o Bola 8. Os gols do Bola 8 foram marcados por Mateus (2) e Danrlei (1), enquanto João Victor e Luan descontaram para o Âncora A.

Com o resultado, o Bola 8 ganha a vantagem do empate no jogo de volta. O Âncora A, por sua vez, precisa buscar a vitória no tempo regulamentar para levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, a equipe do Bola 8, devido à melhor campanha, necessita apenas de um empate para garantir a tão desejada vaga na final. Ou seja, a pressão está sobre o Âncora, que precisa vencer no tempo normal e também no tempo extra para conquistar a classificação.

Bola 8 Âncora A

Oito e Meia surpreende e sai na frente contra Âncora B

A segunda partida da noite foi marcada por reviravoltas e emoções intensas, quando Oito e Meia enfrentou o Âncora B. Em um confronto equilibrado, o Oito e Meia conseguiu superar o Âncora B por 4 a 3, com gols de Tiago (2) e Jonatas (2). Renan (2) e Leonardo (1) descontaram para o Âncora B.

Com essa vitória, o Oito e Meia chega ao jogo de volta com a vantagem de jogar por um empate para garantir seu lugar na final. Já o Âncora B precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação, onde a situação se inverte. A melhor campanha do Âncora B entra em jogo, dando a eles a vantagem de jogar por um empate no tempo extra.